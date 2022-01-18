Володимир Остапчук вже кілька років будує відносини з нотаріусом, яка також займається танцями, передає Politeka.net. Примітно, що раніше телеведучий розлучився зі скандалом, залишивши дружину і двоє дітей.

У теперішньому шлюбі зірка вирішив задуматися про нове потомство. Про це говорить те, що пара готує дитячу кімнату у своєму новому будинку. Подружжя будує своє "гніздечко" в елітному селищі під Києвом.

У нових сторіс дружина Володимира Остапчука розповіла, як проходить робота з дизайнерами.

"У "Телеграмі" у нас є група, яка називається "Будиночок Остапчуків"... Коли туди приходять повідомлення, я просто радію такою дитячою радістю, поспішаю відкрити, що ж нового скинули дизайнери. Ось уже зовсім скоро вони повинні підготувати дитячу, і це прям суперрадість. Ось і я не можу вам передати, з якою силою і очікуванням, я чекаю, як мінімум, робити там ремонт", - поділилася Христина.

Також дружина Володимира Остапчука розповіла, що вони вирішили збільшити кабінет телеведучого з дев'яти до дванадцяти метрів, адже той так давно мріяв мати свій куточок.

Нагадаємо, ведучого шоу" Маска " Остапчука показала їх новий великий будинок в елітному селищі

Як повідомляла Politeka, жеєна Остапчука чесно відповіла на нескромне запитання про їхній шлюбний договір

Також Politeka писала, що дружина ведучого» Маски " Остапчука здивувала одкровенням