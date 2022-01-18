Як пише Politeka.net, Олег Плахотнюк був учасником шоу" Холостячка 2 " зі Златою Огневич. Бізнесмен активно займається фітнесом, а також веде сторінку в Instagram.
На нових фото Олег показав, як святкував День Народження. На першому фото зірка стояв з п'ятьма красунями в червоних сукнях. А поруч була вирізана постать Злати Огневич. На одному з наступних знімків можна побачити, як Плахотнюк обіймає фігуру співачки.
"ЦЕ БУЛО ЩОСЬ
Так.
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Я звичайно очікував, що буде крута і запам'ятовується тусса, але не думав, що настільки....
Спочатку, я навіть трохи переживав ....
Начебто все організовано, сплановано і чітко, але все одно - не можу я щоб не переживати...", - написано було під фото.
"Але, все обійшлося, і ми почали вчасно …
Хоча я, трохи не розрахував час прийняття подарунків і поздоровлень …
Їх реально було дуже багато..
І, все пройшло просто чудово …
Краще бути не МОГЛО", - додав бізнесмен.
Нагадавши, екс-кавалер Злати Огневич після "Холостячки" повернувся до колишньої дружини, як вона виглядає
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