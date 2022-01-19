Українцям озвучили лонг-лист учасників нацвідбору на Євробачення, в який потрапило 27 учасників, проте там не виявилося відомої співачки ERIA.

Як передає Politeka.net, ERIA не стала мовчати і записала відеозвернення, прокоментувавши ситуацію. Ролик з'явився на її сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

«Суспільне " опублікували лонг-лист на Євробачення. І що я хочу вас казати,» Мавка «зараз продовжує свій шлях без»Євробачення". Так вирішили люди, які там працюють. Але, я хотіла б сказати, що зараз ми бачимо, те, що ми зробили - просто неймовірне», - сказала співачка.

ERIA додала, що з нею взагалі ніхто не вийшов на зв'язок, і вона не знає, чому її пісня не підійшла.

А на Фейсбук-сторінці Wiwibloggs артитська натякнула на корупцію в Нацвідборі.

"Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна», - написала вона.

Шанувальники ERIA бажають їй не здавати і брати участь у відборі в наступному році.

"Дуже сумно, що пісню не відібрали, мені досі не віриться 🥺 Мавка - дуже красива композиція, кілька днів на повторі", " Але я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми ще почуємо Вас на сцені Євробачення. Пісня чудова, не можу перестати її слухати», - пишуть в мережі.

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