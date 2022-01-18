Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча ще днями відпочивали в Таїланді, а вже зараз вдома в Києві - зірка вирішила порівняти заходи сонця у двох різних місцях.

Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми днями відпочивали в Таїланді, повідомляє Politeka.net. Пара радувала шанувальників фото з райського місця, але днями сім'я повернулася додому.

У новому відео телеведуча вирішила порівняти заходи сонця в Таїланді й в Києві. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Спочатку на кадрах красуня посміхалася, позуючи в прозорій воді, а пізніше зірка зняла себе у дворі свого будинку. Теплу і райську обстановку змінив, сніг і холод в столиці.

"Захід сонця в Таїланді vs захід сонця в Україні", - написала Катя Осадча.

За три години публікація зібрала майже 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Це просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "красуня!!! 👍 👍 👍 👍 👍 ", "Добре і там, і там 😍", "Катерина, Ви сама, як сонечко🥰", "люблю вас таку дівчину... без макіяжу, зачіски, а КРАСОТОЧКА", " Катерина, ви нереально справжня!!! Зараз це така рідкість. Самі вареники на все обличчя і...", " дуже красива жінка ❤️😍".

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