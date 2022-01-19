Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна вирішила повторити подвиг Анастасії Волочкової, яка любить купатися в купелі і паритися в лазні, щоб потім позувати на кадрах перед будинком в снігу. Після святкування Водохреща, Бабкіна без одягу вирішила повалятися в снігу.

Причому на фото Сніжана не стала приховувати фігуру, хоч і прикрилася банним віником. Снігова погода посприяла вдалому кадру-артистку також обсипали снігом зверху.

"З Хрещенням, дорогі!🙌 🏻 Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам і вашим родинам!!! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!🙏 🏻 # сніжанабабкіна # хрещення # крещениегосподне # спраздником " - пише Бабкіна під досить провокативним кадром.

Як і очікувалося, оцінили такий вигляд далеко не всі: « зі святом!!!З Хрещенням!!!🔥Всім миру і здоров'я!!!!👏 ; Класна, сніжна Сніжа🔥; вас дивляться діти, батьки....; Як завжди-оригінальна!!!; З хрещенням!!!! Нереальне фото🔥; 😍 👏 🏻 фото вогонь!!🔥 ; красива жінка, але такі фото виставляти жесть».

Відзначити, Бабкіна є успішною українською актрисою, а також брала участь у шоу" Танці з зірками", де танцювала з чоловіком Сергієм Бабкіним. Парі вдалося зайняти тільки п'яте місце за підсумками сезону.

Нещодавно стало відомо, що Сергій був не вірний дружині, але парі вдалося це пережити. Сніжана також обожнює йогу і спорт, а також веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим

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