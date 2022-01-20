У мережі опублікували архівне інтерв'ю відомої української співачки Тіни Кароль, у якому вона чесно розповіла, чому відмовилася від свого справжнього імені.

Як повідомляє Politeka.net, на одній із фан-сторінок популярної 36-річної співачки Тіни Кароль в Instagram опублікували її архівне інтерв'ю, у якому співачка відповіла на питання про свій псевдонім.

"Бути Тетяною Ліберман на сцені трохи неприйнятно в нашій країні, чи що. Ну, насправді, у дитинстві, коли я під справжнім ім'ям виступала на сцені, я жила в Івано-Франківську, то не раз чула: "Дивись, яка гарна жидівочка співає", - сказала Кароль.

Зауважимо, що прізвище Ліберман, за деякими даними, єврейське німецького походження.

Як відомо, співачка вже багато років виходить на сцену під ім'ям Тіна Кароль, але насправді її звати Тетяна Ліберман. Однак варто сказати, що деякий час тому виконавиця змінила паспорт і тепер вона Тіна Кароль і по документах, і на сцені.

Раніше Politeka повідомляла, що Кароль несподівано показала свої дві особистості: фатальна красуня і домашня скромниця.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в різних образах грайливо покрутилася перед дзеркалом: "Зачепила всі струни душі".

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