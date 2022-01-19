Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська на своїй сторінці в Інстаграм показала себе в купальнику.

Багато українських артистів взимку вирушили грітися на курорти в теплі країни, але суддя «Співають всі» залишилася на батьківщині.

"Поки всі позують в купальниках на закордонних курортах, я залишаюся вірна рідному Дніпру ❤️ і мені тепло, тому що мене зігрівають серця моїх співгромадян", - написала співачка.

На Водохреща Наталія Могилевська похвалилася знімком в купальнику на тлі засніженого пейзажу.

"Переохолодження для організму. Це взагалі корисно? Точно? Після занурення в крижану воду у людини частішає пульс і підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина відчуває себе свіжо і бадьоро. Причина цих процесів-сильний стрес. Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а все завдяки ендорфінів, того самого гормону радості», - написала артистка.

Нагадаємо, в 2021році Наталія Могилевська зізналася, що набрала вагу і серйозно взялася за свою фігуру. Вона дотримувалася суворої дієти і виконувала вправи. Такі заходи дали результат.

Нагадаємо, Могилевська збентежила виглядом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".

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