Ведуча служби новин на "1+1" Марічка Падалко приголомшила звісткою про хворобу своєї старшої дитини - з'явилися подробиці.

Так, 45-річна ведуча ТСН Падалко повідомила в своїх "сторіз" в Instagram, що її 14-річний син Міша заразився коронавірусом, а саме новим штамом "Омікрон", пік захворюваності яким в Україні прогнозували в МОЗ на лютий.

"Чули, що "Омікрон" починається з нежиті? Підтверджено моїм сином... Отримали його позитивний експрес-тест", - поділилася Падалко, назвавши перший симптом хвороби.

Більш того, вже закритий на карантин клас молодшої дочки зірки "1+1" все з тієї ж причини.

"Я тільки встигла порадіти батьківським зборам. Мусила завтра бути у Франківську😢. Ех...", - додала Падалко.

Відзначимо, крім нежиті, серед інших симптомів "Омікрону" МОЗ називає головний біль, втому, чхання, біль у горлі, хрипкий голос, кашель, озноб або тремтіння, втрату або зміну смаку/нюху.

Згідно з даними МОЗ, "Омікрон" в 2,9 разів більш заразливий, ніж "Дельта".

"У разі появи перших симптомів важливо відразу звернутися до лікаря", - нагадують у відомстві.

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