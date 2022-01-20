Ілона Гвоздьова вирушила до Грузії разом з чоловіком, бізнесменом Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. Пара приємно провела час, і вже збиралася додому, як з'ясувалося, що заразилася коронавірусом.
Зараз подружжя перебуває в ізоляції, в чужій країні й мріє повернутися додому до дітей.
У новому пості Ілона Гвоздьова розповіла про поганий душевний стан.
"По духу я дуже сильна жінка, але…
Вчора вночі мене охопив жах, паніка і вперше в житті, мені здавалося, що мені нічим дихати. Вся ця обстановка підриває мій дух і психіку ☺ ️ чи то це побічний ефект Covid-19, чи то я просто божеволію від безвиході! Я максимально намагаюся думати про хороше і мрію про зустріч з дітьми та рідними!",- поділилася хореограф.
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За словами зірки, не впасти духом їй допомагає чоловік, а зараз вона задає собі кілька питань.
"Єдине про що зараз думаю - навіщо Бог дав мені це випробування і дав такий урок саме зараз і саме тут, що саме він хотів сказати мені???", - написала Ілона Гвоздьова.
Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" після скандалу заговорила про чисті думки і наміри
Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками", яка відлетіла до Грузії, опинилася в складній ситуації