Євген Кот відправився на Мальдіви разом з дружиною, чемпіонкою світу з танців на пілоні Наталією Татаринцевою, пише Politeka.net. Артист показав воістину райське місце, в якому вони опинилися.
Перш за все хореограф показав океан з прозорою водою.
А пізніше Євген Кот влаштував тур по віллі, яку вони зняли в одному з готелів.
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"Це вілла на воді з басейном і панорамними вікнами з видом на океан", - написав артист.
"Дуже простора ванна кімната з двома душовими й красивою ванною", - написав Євген Кот.
У віллі є дві спальні з великими ліжками. Одне з приміщень виявилося особливим.
"А тепер родзинка цієї вілли! Це підводна спальня зі скляною стіною!", - похвалитися Євген Кот.
"Тому, як бачите, наша річниця проходить в дуже романтичній обстановці і незвичайній атмосфері", - додав хореограф.
Зазначимо, Євген Кот і Наталія Татаринцева одружилися 18 січня 2019 року на Таїті.
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