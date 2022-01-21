Хореограф і танцюрист Євген Кот, який став суддею на шоу "Україна має талант" разом з колишньою партнеркою по "Танцях з зірками" Ксенією Мішиною, показав райське місце, в якому відпочиває.

Євген Кот відправився на Мальдіви разом з дружиною, чемпіонкою світу з танців на пілоні Наталією Татаринцевою, пише Politeka.net. Артист показав воістину райське місце, в якому вони опинилися.

Перш за все хореограф показав океан з прозорою водою.

А пізніше Євген Кот влаштував тур по віллі, яку вони зняли в одному з готелів.

"Це вілла на воді з басейном і панорамними вікнами з видом на океан", - написав артист.

"Дуже простора ванна кімната з двома душовими й красивою ванною", - написав Євген Кот.

У віллі є дві спальні з великими ліжками. Одне з приміщень виявилося особливим.

"А тепер родзинка цієї вілли! Це підводна спальня зі скляною стіною!", - похвалитися Євген Кот.

"Тому, як бачите, наша річниця проходить в дуже романтичній обстановці і незвичайній атмосфері", - додав хореограф.

Зазначимо, Євген Кот і Наталія Татаринцева одружилися 18 січня 2019 року на Таїті.

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