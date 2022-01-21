Як пише Politeka.net, Анна Богдан після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако стала популярною блогеркою. Пара після проекту почала будувати активно відносини і вже разом майже рік. За цей час на Анну підписалися сотні тисяч фанатів в Instagram, де ділиться багатьом цікавим з українцями.
На нових сторіс Анна вирішила пограти з фанатами в дати. Українці повинні запропонувати дату, а Богдан показати фотографію.
"26 травня", - запропонували фанати.
"В Одесі, були запрошені на конкурс краси", - написала Анна.
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На фото Богдан була в шикарній сукні з ефектним розрізом, позуючи поруч з Даніелем Салемом. З іншого боку стояла ще одна дівчина, яка вибрала теж сукню з розрізом.
"Перший день вашого спільного життя після проекту", - запропонували фанати показати фото.
Анна показала знімок, на якому лежала у величезному ліжку.
Нагадавши, обраниця "Холостяка" Заливако хвалилася підтягнутою фігурою поруч з коханим
А ще Politeka писала, що Анна Богдан злила романтичне фото з Заливако, зроблене до фіналу "Холостяка"
Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан з "Холостяка" притулилася до молодого красеня, і це не Заливако