Блогерка і переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан вразила виглядом поруч з Даніелем Салемом.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако стала популярною блогеркою. Пара після проекту почала будувати активно відносини і вже разом майже рік. За цей час на Анну підписалися сотні тисяч фанатів в Instagram, де ділиться багатьом цікавим з українцями.

На нових сторіс Анна вирішила пограти з фанатами в дати. Українці повинні запропонувати дату, а Богдан показати фотографію.

"26 травня", - запропонували фанати.

"В Одесі, були запрошені на конкурс краси", - написала Анна.

На фото Богдан була в шикарній сукні з ефектним розрізом, позуючи поруч з Даніелем Салемом. З іншого боку стояла ще одна дівчина, яка вибрала теж сукню з розрізом.

"Перший день вашого спільного життя після проекту", - запропонували фанати показати фото.

Анна показала знімок, на якому лежала у величезному ліжку.

Нагадавши, обраниця "Холостяка" Заливако хвалилася підтягнутою фігурою поруч з коханим

А ще Politeka писала, що Анна Богдан злила романтичне фото з Заливако, зроблене до фіналу "Холостяка"

Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан з "Холостяка" притулилася до молодого красеня, і це не Заливако



