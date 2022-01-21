Молодший син відомої української співачки Ірини Білик від російського продюсера Табриз пообіцяв мамі, що відкриє ресторан, коли стане дорослим.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram молодший син 51-річної відомої української співачки Ірини Білик Табриз опублікував нову фотографію, на якій він у ковпаку кухаря готував щось схоже на млинці.

"👦🏻Пообіцяв мамі, що коли виросту відкрию ресторан! Ось тільки з назвою не можу визначитися, пропонуйте варіанти, а раптом мені сподобається 😃", - написав Табриз.

У коментарях шанувальники почали пропонувати варіанти назви.

"У Табриза", ""Briz"🔥", - запропонували в мережі.

Нагадаємо, що Табриз - молодший син відомої української співачки Ірини Білик та російського продюсера і фотографа Аслана Ахмадова. Хлопчик народився у 2015 році від сурогатної матері. Зараз Білик та Ахмадов розлучені, Табриз живе з мамою.

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