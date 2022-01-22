16-річний співак Муаяд Абдельрахім, який переміг на шоу "Співають всі", заінтригував українців прем'єрою, поділившись відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім переміг у першому сезоні" Співають всі", де головною суддею була продюсер і співачка Наталія Могилевська. У проекті потрібно було змусити якомога більше суддів і підспівувати. Після перемоги на проекті за Муаядом почали стежити тисячі українців в Instagram. Там артист підігріває інтерес до своєї творчості і ділиться кадрами з особистого життя.

На новому відео Муаяд гуляв по берегу моря. Як можна зрозуміти, артист презентував свою нову пісню.

"Там добре, там місячні кратери, там поруч з екватором ми знайдемо собі пляж...",- звучали слова пісні у відео.

"Якщо любиш море-Став лайк", - написав на відео Муаяд.

Фанати поставили сотні лайків і почали писати коментарі:

"Я тільки з моря приїхала і твій пост, з прекрасним виконанням", "спасибі за пісню".

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