Популярна співачка Настя Каменських викликала подив в мережі своїм зовнішнім виглядом на останніх кадрах з відпустки.

Як пише Politeka.net, Настя Каменськихпровела насичену і яскраву відпустку разом з чоловіком і найкращою подругою. У Мексиці виконавиця вирішила зробити доволньо багато фото і відео в одноманітному стилі.

Саме це і не оцінили користувачі соціальних мереж, які бажають побачити різноманітність подорожі, відпочинку і буднів виконавиці.

Однак Настя міняти свій стиль не стала, замість цього вона продовжила спокійно підбирати яскраві образи для пляжу і робити схожі ролики кожен день. Одне з таких відео на узбережжі викликало багато здивування у аудиторії.

"Тобі чоловіка мало?; постояла, помахала руками і все; одне і те ж; яка велика жінка; Велика мама😂; Настена, відмінно виглядаєш!!!; З усіх, певичек... Тільки її... бачу в такому вигляді... (часто)....; а вона народжувала? чи немає дітей; це там Потап лежить? 😁 ; ось це наїла у відпустці; знову за новою"»

Також на одному з кадрів Настя показала, як веселилася в чорно-білому купальнику і штанях. Каменських доповнила образ стильними окулярами і шапкою.

"Все, що мені зараз потрібно", - було написано під фото.

Фанати, включаючи артистів Ксенію Попову і Володимира Дантеса, а також ресторатора Ектора Хіменеса-Браво, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі.

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