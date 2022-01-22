Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є зіркою серіалу "Слід". Також, він прославився завдяки участі в шоу "Танці з зірками".

На цей раз актор опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Суровцев показав моменти зі зйомок серіалу і зізнався, що більшість трюків він виконує сам, хоч у нього і є дублер, якого він також показав на фото.

"Мало хто знає, але більшість трюків виконую я сам. Хоча для особливо складних у мене є дублер (на другому фото), без дублера тільки Джеккі Чан може.

От би так в житті. Що б ви зі свого життя віддали дублеру? Наприклад: йти на роботу, розмовляти з босом, або сваритися з чоловіком, дружиною... я от би віддав обговорення робочих моментів-гонорари, обов'язки і тд. Терпіти це не можу...", - висловився Олексій Суровцев.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "У дублера біцуха відстає", "Клас! Тільки щось худуватий дублер", "Ух ти! Джонсон & Джонсон 🔥 🔥 🔥 віддала б кухню! Шліфування голів і миття підлог)", "Дублерше б віддала все прибирання по дому😅 решта, звичайно, людський фактор і в основному ніхто не вирішить крім тебе самого. І навіть переживати певні життєві моменти часом варто для досвіду і спогадів".

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