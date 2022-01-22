Тіна Кароль і Юлія Саніна приєднаються до Дзідзьо для зйомок нового шоу "Ігри талантів", яке вийде в ефір вже у лютому.

Про це свідчить новий анонс шоу, опублікований в Телеграм-каналі Культурна Пральня. Раніше стало відомо, що співак Дзідзьо стане ведучим нового шоу на телеканалі «Україна». У кожному випуску "ігри талантів" дві команди, що складаються з однієї знаменитості і однієї простої людини, будуть відгадувати таланти учасників.

У новому анонсі крім Дзідзьо в кадрі здалися співачки Тіна Кароль і Юлія Саніна. Судячи з усього, саме вони стануть зірковими учасницями нового проекту. Також стало відомо, що прем'єра шоу відбудеться вже в лютому.

Раніше українці вже встигли відреагувати в соцмережах на новини про нове шоу.

"Інтрига зашкалює. Дуже цікаво що буде в шоу", "Невже буде Тіна? Це буде мега-вау", "дуже чекаю Лютий. Вже дні вважаю", "чекаю не дочекаюся", "Спасибі, що розповіли про це шоу! Обов'язково буду дивитися", - писали люди в мережі під постами про майбутню прем'єру.

Нагадаємо, "Ігри талантів", DZIDZIO після "Маски" з'явиться в новому шоу, дата прем'єри.

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