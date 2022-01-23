Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 19-річний Роман Сасанчин, який прославився після перемоги на вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу хлопець вирішив заінтригувати шанувальників.

"Ойойой, знали б Ви куди я їду. Щоб дізнатись вмикайте 1+1 і скоро дізнаєтеся", - написав Сасанчин, а через деякий час розкрив інтригу.

Так, переможець "Голосу" вирішив показати залаштунки ранкового шоу на телеканалі "1+1" "Сніданок".

"А ось що поза нашими лаштунками", - написав Роман.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин зараз у Києві. Хлопець їздив на презентацію 12 сезону шоу "Голос країни", прем'єра якого відбудеться 23 січня о 21:00 на "1+1".

Зауважимо, що Сасанчин виграв на проєкті квартиру в столиці, але поки живе у Великій Березовиці на Тернопільщині. За його словами, вони з дружиною Іванкою та маленькою дочкою Елізабет переїдуть туди, коли закінчать ремонт.

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