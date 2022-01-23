Лілія Подкопаєва, яка прославила Україну на весь світ, зараз працює в США, передає Politeka.net. Зірка за кордоном вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Дубинського, який родом з Києва, але вже багато років проживає в Атланті. А також за кордоном спортсменка знову стала мамою.
Зараз українська зірка спорту допомагає юним спортсменам у розвитку навичок.
До всього іншого гімнастка активно веде Instagram, в якому публікує найцікавіші знімки і пости.
Цього разу зірка поділилася чорно-білим знімком, на якому вона позувала в пальті на вулиці.
"Не дивись вниз", - написала Лілія Подкопаєва.
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Пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів за 25 хвилин.
"😍😍😍", "🖤🖤🖤🖤", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Лілія Подкопаєва займається гімнастикою з п'яти років. На рахунку спортсменки багато перемог і медалей.
Зірка також мама трьох дітей, наймолодшу дитину, дочку Евеліну, спортсменка народила у 2019 році, у віці 41 рік.
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