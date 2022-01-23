Як пише Politeka.net, Маша-18-річна дочка Олени Кравець, яка з 15 років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Маша займається танцями, а нещодавно почала активно вести свій блог в соціальній мережі Instagram. Там дівчина показує, як вміє рухатися, а також кадри з особистого життя. Нещодавно дочка Кравець зізналася, що у неї проблеми із зором і тепер вона носить окуляри. А на нових сторіс Маша заінтригувала фанатів ввечері.

"Сьогодні намічається дуже гарний вечір! Рекомендую стежити за історіями", - написала Маша і додала свою фотографію в напівтемряві.

А на другому сторіс Маша вже була у вечірньому образі. Дівчина одягла кофтинку з вирізом, а також шкіряні штани. Волосся дочка Кравець залишила розпущеним, а образ доповнила ефектним мейкапом.

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