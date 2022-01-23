Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - колишня солістка групи "ВІА Гра", а також переможниця" Танців з зірками " в 2020 році. Артистка зараз вирушила в Дубай, прихопивши з собою сім'ю. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Санта з дочкою стояла біля води. Зірка тримала дитину на руках, позуючи для фото.
"Позавчора у нас була буря!
У прямому і в переносному сенсі.
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Ураган був такий, що змітав все на своєму шляху!
В цей же день, вперше за 2.4 року, у Софії теж трапилася буря.
Більше півгодини наша розумна, спокійна і розвинена не по роках дочка, яка ніколи не чула, щоб батьки підвищували голос, просто істерично кричала, валялася по підлозі і навіть билася, коли хтось намагався її заспокоїти.
Що могло бути першопричиною спонтанної істерики?
Можливо, атракціон, на якому вона каталася до цього і (може бути), злякалася більше, ніж ми помітили? Може приснився поганий сон?", - написавши Санта.
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