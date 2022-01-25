Як повідомляє Politeka.net, 17-річна дочка відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе Лія на презентації нового сезону "Голосу країни" розповіла, які у неї стосунки з дружиною батька відомою співачкою Вірою Брежнєвою.

Так, за словами дівчини, вона ніяк взагалі не спілкується з вірою, однак і конфліктів у них теж немає. За словами Лії, вона підтримує зв'язок тільки зі своїм батьком Костянтином Меладзе. "Просто я спілкуюся тільки з татом", - заявив дівчина, яка стала учасницею "Голосу країни".

Також Лія Меладзе додала, що спілкується з іменитим батьком в соцмережах і вони бачаться, коли він буває в українській столиці, де вона живе з мамою.

"Коли він у Києві, ми завжди разом проводимо час. Бажано, щовечора Я до нього приїжджаю", - зізналася дочка Меладзе.

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