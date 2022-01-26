У Таюне (Таїсії Сватко), "таємної дружини" українського співака Олега Винника і його бек-вокалістки - своя армія шанувальників, які жадібно стежать за її виступами.

Один з фанатів опублікував архівні кадри з концерту в Одесі, на якому 48-річна Таюне виконала свій хіт "Чую, чую, бачу, бачу", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Таємна дружина" Винника вийшла на сцену в чорній міні-сукні з розрізом і незвичайною спідницею різної довжини. Від талії майже до самого низу спадав шлейф з золотистої тканини. Блондинка підірвала зал своїм дзвінким голосом і неповторною манерою співати

"красива пісня"; "Супер, шикарна пісня. Мені дуже сподобалося. Тая - найкраща, красива і ласкава, і ніжна❤️😍"; "Відразу ж видно, з душею❤️😍", - відгукнулися в коментарях шанувальники Таюне.

Зазначимо, ні Винник, ні його бек-вокалістка не коментують особисте життя. Тим не менш, в Мережі наполегливо продовжують ходити чутки про їхній роман. Кажуть, що вони одружилися ще в студентські часи. Більш того, нібито у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

Таюне вже багато років супроводжує Винника на сцені, а нещодавно почала сольну кар'єру. Минулого року артистка отримала нагороду на музичній премії "Українська пісня року" в номінації "Надія української пісні".

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