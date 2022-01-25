Українська телеведуча, Маша Єфросиніна, на тлі скандалу про переслідування Злати Огневич маніяком, нагадала про ще один випадок, пов'язаний з іншою артисткою.

Співачка Злата Огневич опублікувала в Instagram відео, на якому їй погрожує незнайомець, передає Politeka.net. За словами артистки, погрози тривають вже три роки.

На повідомлення відреагувала телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна, нагадавши про іншу співачку, яка стикалася з подібним - Jerry Heil.

"Та що ж це відбувається? Спершу переслідування на адресу Jerry Heil від невідомого чоловіка. Тепер абсолютно жахливі й страшні загрози чоловіка, який переслідує (3 роки!) Злату хама і виродка. В обох випадках абсолютна безпорадність обох жінок і бездіяльність поліції!

Страшно уявити, чому піддаються невідомі жінки і як безпорадні вони в подібних залякуваннях,", - написала Єфросиніна у сторі свого Instagram, звернувшись в кінці до правоохоронців.

Зазначимо, на початку цього року Jerry Heil розповіла, що вже півтора року її переслідує невідомий, який писав їй погрози, а також раптово приїхав з Росії, навіть попри заборону на в'їзд. Правоохоронці не допомогли артистці.

"Це просто жах!", - написала Єфросиніна.

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