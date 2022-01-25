Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий і репер Потап були ведучими на проекті "Ліга сміху", але цього року другому "знайшли заміну" - чим обіцяє здивувати новий сезон гумористичного шоу.

Кожен сезон проекту "Ліга Сміху" намагається здивувати шанувальників, передає Politeka.net. Вже стартували зйомки нового дев'ятого сезону, в якому відбулися деякі коригування.

Для початку творці вирішили поінтригувати, хто ж складе компанію ведучому - Євгену Кошовому, який в декількох сезонах працював з Потапом.

Було кілька варіантів, але в підсумку з'ясувалося, що вести проект буде фронтмен команди «Загорецька Л.С.» – Віктор Розовий.

Крім того, змінився і склад тренерів. Так, оцінювати і грати разом з командами будуть Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов, а також Ігор Ласточкін і гумористка Тетяна Лазарєва, яка спробує себе в цій ролі вперше.

Зазначимо, команда "Загорецька Л. С." виграла в 2017 році на шоу "Ліга Сміху".

В одному з інтерв'ю фронтмен колективу розповів, що його назва походить від імені Закалюжної Людмили Степанівни, яка працювала в студентському гуртожитку.

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