Кожен сезон проекту "Ліга Сміху" намагається здивувати шанувальників, передає Politeka.net. Вже стартували зйомки нового дев'ятого сезону, в якому відбулися деякі коригування.
Для початку творці вирішили поінтригувати, хто ж складе компанію ведучому - Євгену Кошовому, який в декількох сезонах працював з Потапом.
Було кілька варіантів, але в підсумку з'ясувалося, що вести проект буде фронтмен команди «Загорецька Л.С.» – Віктор Розовий.
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Крім того, змінився і склад тренерів. Так, оцінювати і грати разом з командами будуть Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов, а також Ігор Ласточкін і гумористка Тетяна Лазарєва, яка спробує себе в цій ролі вперше.
Зазначимо, команда "Загорецька Л. С." виграла в 2017 році на шоу "Ліга Сміху".
В одному з інтерв'ю фронтмен колективу розповів, що його назва походить від імені Закалюжної Людмили Степанівни, яка працювала в студентському гуртожитку.
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