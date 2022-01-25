Модель Кім Кардашьян, яка відома завдяки своїм унікальним формам і незвично тонкої талії, завжди вибирає досить зухвалі вбрання.

Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян є активним користувачем соціальних мереж і часто влаштовує модні фотосесії з найдорожчими нарядами. Більш того, Кім також любить експериментувати і співпрацює зі всесвітньо відомими дизайнерами.

В цей раз Кім вирішила попрощатися з унікальними роботами Манфреда Тьєррі Мюглера. За словами Кім, вона була страшно засмучена новиною про смерть чоловіка, вважаючи його унікальним.

"Немає схожого, його бачення, нові дизайни, магія. Це була велика частина знати його, проводити час разом і бути музою» - пише Кім під різними фото. Вона помітила, що ніколи не забуде, як вони разом подорожували по світу і вчилися тому, що насправді означає мода.

За слова Кім, дизайнер вірив у красу світу і їй буде сумно без нього:

«Ви були прекрасні разом ❣️💔❣; розбиває серце💔; їй дивно підходять дивні образи💔; Образ на Met Gala був одним з найкращих в історії 💧🤍; Гарний вигляд; добре постаралася ️💫; буду довго милуватися; такого буде не вистачати».

Раніше ми писали, завдяки непропорційно тонкій талії і пишним стегнах вона задала новий тренд серед дівчат. Тепер багато хто мріє про форми, як у Кім.

Причому незважаючи на ряд очевидних скандалів з фотошопом свого тіла і реальні фото з незручним виглядом, Кім вдалося довести, що вона і сама вміє стежити за собою. За останній час фігура Кардашьян помітно змінилася.

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