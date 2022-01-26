Відома українська співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде показала наслідки зйомок і відпочинку на своєму тілі.

Мішель Андраде досить давно веде проект "Орел і решка", в якому розповідається про різні країни світу. Для цього співачці довелося не раз залишати Україну і їхати разом з командою в найвіддаленіші місця, передає Politeka.net.

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"Сонце, океан,засмага ... можна сказати, що моє літо 2022 вже почалося?!🌴» - писати Андраде під кадрами. На них добре видно, як в перерві між зйомками і роботою вона відпочиває на пляжі і нерідко загоряє в цей час.

Перестаравшись, Мішель показала свою згорілу шкіру і яскраво-червоні плями на тілі. У білому купальнику це було особливо помітно, що написали в мережі:

"Ти сонечко; згоріла ...; яка ти кайфова❤️; Аххаах, ідеальний загар🙌 🔥 😂; 🔥 балдеешь! Космос!❤ ; Приємного відпустки💦 🍃 😊; оч красива👍; Мішель побереги себе❤❤️; це яка країна, красуня... 😍 😍 ; ￼ ❤ ️красуня а тобі не боляче який загар; красуня😍❤️; це не загар, це обгар. Обгоріла жорстко🙄"»

Також в одних з останніх сторіс артистка поскаржилася на брак часу на соцмережі. За словами Мішель Андраде, у неї занадто складний графік, тому весь свій вільний час вона намагається приділити відпочинку.

На інших кадрах співачка вирішила показати своє тренування.

"Вихідний день проводимо час максимально продуктивно", - написала співачка.

Нагадаємо, що Андраде розповіла про проблему під час зйомок "Орла і Решки": "неймовірно складний графік".

Як повідомляла Politeka, Андраде заговорила про свою зовнішність: "я незадоволена...".

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