Тіна Кароль візьме участь у популярному шоу, що викликало бурхливу реакцію в мережі.

Тіна Кароль вчора розповіла, що зазвичай не святкує свій день народження з певних причин, але не проти порадувати фанатів якимись позитивними новинами, щоб підігріти інтерес до своєї роботи, пише Politeka.net.

Цього разу стало відомо, що Тіна Кароль стане зірковою гостею шоу»Ігри талантів"!

"Скажу чесно - у мене занадто "хороша" інтуїція, тому я завжди програю в таких проектах. Але я вірю, що нас і всіх глядачів вразять унікальними здібностями», – цитують слова артистки в мережі.

Зазначивши, в шоу гравцям належить дізнатися приховані таланти людей, а допомагати їм у цьому будуть популярні зірки. Суперздатності учасників буде вгадувати і Тіна Кароль.

Нагадаємо, 25 січня Кароль виповнилося 37 років. Втім, як з'ясувалося, Останні 12 років співачка свій день народження не святкує. Свято втратило для неї своє значення, коли її нині покійний чоловік Євген Огір захворів на рак.

Серед інших незвичайних фактів виявилася інформація про сценічне ім'я співачки, яку при народженні назвали Тетяною Ліберман.

"Планувала бути Тіною "Король", але на одному з конкурсів псевдонім прочитали неправильно. Навіть в документах записана Тіна Кароль» ,- йдеться в пості.

Нагадавши, Кароль на унікальному знімку показала себе до слави.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після трагедії з чоловіком більше не святкує дні народження.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль вразила зовнішністю до популярності, спливли дитячі фото.