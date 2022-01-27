Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній - успішний виконавець з України, який співав у дуеті з Надей Дорофєєвої у групі "Время и Стекло". У артиста була дружина Анна Андрійчук, краща подружка Насті Каменських і відомий дизайнер. Пара була разом з 2006 року, а офіційно оформили відносини в 2013, але вже в 2021 році шлюб розпався. В одній із соціальних мереж артист запропонував в сторіс поговорити і задавати питання.
"Ти закоханий?",- запитав один з фанатів.
У відповідь на це питання Олексій опублікував ролик з Кендалл Дженнер. Біля тега на її сторінку зірка поставив червоне сердечко.
До цього зірка відповів, Чи хотів би він бути тренером на" Голосі країни " без Наді Дорофєєвої.
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"Мені дуже подобається цей проект. "Голос країни" дарує багатьом талантам надію і реалізує артистів. Участь в такому шоу є головним подарунком для будь-якого початківця творця. Бути частиною народження нових зірок-Це супер крута місія для мене. Звичайно, я б з радістю повернувся в "Голос країни " як тренер", - написав артист.
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