Співачка Злата Огневич показала, як відходив після чергової атаки переслідувача, який погрожував їй розправою.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна співачка, переможниця шоу "Маска", а також головна героїня проекту"Холостячка". Як виявилося, популярність стала проблемою для артистки. Днями артистку переслідував невідомий чоловік, який їй погрожував, якщо вона ще раз з'явиться на телебаченні. Як зазначила зірка, це триває вже не один рік.

Через деякий час співачка опублікувала пост, в якому розповіла, що чоловіка затримали.

А на нових сторіс Злато вирішила показати, як приходить до тями після спілкування з переслідувачем.

"Після чергової зйомки і знаєте що я хочу сказати? Навіть послати запит у Всесвіт перед моєю багатотисячною аудиторією. Драми і детективи - це все добре, але я дуже хочу, щоб в моєму житті ще з'явилася комедія. Можна лірики небагато, романтики, але ось комедія мені дуже сильно зараз потрібна, я навіть готова знятися в комедійній ролі, в класному українському комедійному Кіно, будь ласка, Почуйте мене хтось. Дуже сильно треба. Ось, бронюю простір під свій запит. Сподіваюся, що спрацює", - сказала Злато.

Також Огневич додала пост. На фотографіях в публікації артистка була в шортиках і футболці.

"Звичайно, життя моє зараз схоже на детектив. Але роботу ніхто не відміняв)) зйомки-як ковток свіжого повітря. Тут я відновлюю сили, придумую нові ідеї, і навіть відпочиваю. Якщо на роботі можна відпочивати-значить це улюблена справа життя", - написала Злато.

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