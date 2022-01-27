Як передає Politeka.net, Андрій Задворний прославився як переможець другого сезону проєкту "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. На своїй сторінці в Instagram Задворний показав фото, на якому вони з учасниками "Холостячки" зібралися разом. На кадрі також - Діма Шевченко та Олег Плахотнюк.

"Панове-пацани 50% в зборі!

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Сьогодні зловив ностальгію - базікали, угорали, підколювали один одного, як в старі добрі знімальні часи!

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А ще, якщо подивитися на фон, виявиться, що ялинку не тільки я не розібрав, навіть в Рівермолі на це забили))", - поділився Андрій Задворний.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Хлопчики що ви так схудли?", "Ну гарненькі ж", "Як же ви мені неприємні", "Я думала, що обговорювали план-перехоплення лебедя, який переслідує Злату, хоча його начебто вже зловили... Хлопці це класно, коли є що згадати", "Хлопці, ви кращі".

Нагадаємо, раніше Злата Огневич заявила на своїй сторінці в Instagram про те, що її переслідує чоловік і погрожує розправою. Через якийсь час Цього Чоловіка спіймали правоохоронні органи. Зараз йому світить до 2 років в'язниці за переслідування.

Раніше повідомлялося, Задворний розповів, як радіти життю, поки його колишня Огневич страждає від нападок сталкера: "кайфувати від..."

Також, сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь: "Ось коли вам завдадуть шкоди..."

Politeka розповідала, Огневич сколихнула мережу, показавши свого агресивного переслідувача: "Мені вас шкода, Злата"



