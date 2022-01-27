Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є переможцем 5-го сезону "Майстер Шеф". На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар зробив заяву. Під фото, де він у національному вбранні тримає тарілку борщу, Клопотенко звернувся до українців. Шеф-кухар розповів, що в Києві проходить робота над артоб'єктом цієї страви, чим ходять об'єднати структури творчості, бізнесу та міста.

"Починаємо роботу над артоб'єктом борщу. Для цього-запускаємо конкурс для скульпторів. Хто все пропустив: восени ми разом з @kyiv.rada і @bondarenkovv шукали місце в Києві, де скульптуру можна було б поставити. Тепер настав час для відтворення задуманого.

Це історія не про те, щоб ставити велику миску борщу з цегли. Це історія про те, як цінності нації відображаються в мистецтві. Коли для захисту національної ідентичності об'єднуються творчість, бізнес і місто. Щоб таким чином говорити про Україну на місцевому та світовому рівні. Тут скульптори можуть залишити свою заявку за посиланням в профілі або Сторіз. Запрошую художників приєднатися. Прошу не поширити цю новину", - звернувся до українців Євген Клопотенко.

Шанувальники шеф-кухаря залишили безліч коментарів під фото: "Яке круте фото", "Хороша справа", "Круто", "Клас", "Крута ідея", "Супер! Зоряна ідея", "Дякую вам, Євген, ви неймовірний, я рада, що у вас така чудова команда, удачі вам!", "Слава борщу! Поставимо йому пам'ятник, нехай весь світ знає, що він - український!".

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