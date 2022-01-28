Колишня солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха висловилася про розкішний відпочинок, який провела на Мальдівах з коханим.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха є популярною виконавицею і екс-солісткою групи "НеАнгели", яка розпалася через багато років існування. Зараз співачка влаштувала собі розкішний відпочинок і підводячи його підсумок, вирішила заговорити про подію.

За словами Вікторія, їй пора повертатися з казки в реальне життя.

"І, збираючись попрощатися з пальмами 🌴, ласкавим сонцем️️, фантастичними заходами і хвилинами, кожна з яких була схожа на життя, я раптом зрозуміла ... 🧐 1190 островів ,і один з них був НАШИМ 👩❤️👨. Мальдіви стали не тільки новою точкою відліку, але і таким необхідним симбіозом з сонця, солоних бризок 💧 і нескінченних фруктових коктейлів 🍹, які наповнили мене енергією, ідеями, силами і усвідомленням того, що все по плечу! 😍 👍 🏻 » = висловилася Вікторія.

Шанувальники її підтримали:

"Красива! ❤ ️ ❤️❤️Дуже! 🔥 ; Перше фото терміново на обкладинку!!; Фігура витвір мистецтва!!! 😘 🔥 ; чарівно наші землячки найпрекрасніші😍; Не перестаю захоплюватися твоєю красою🔥; Super ✨ ідеально.👌 ; Бомбезні фото!!!; Краса притягує красу ♥️; яка точена фігурка! Видно робота💪; найкрасивіша фігура 🔥 🔥

Відзначимо, що на курорті Смеюха відпочивала з коханим, який є публічною особистістю і якого вона приховує. За словами артистки, вона щаслива і хоче кричати від любові.

Ми раніше писали, нещодавно співачка відправилася відпочивати на Мальдіви, звідки постійно ділиться фото і відео в своєму блозі, який веде в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Вікторія похвалилася засмагою на нових сторіс. Зірка була в зеленому вбранні, позуючи біля екзотичної рослинності.

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