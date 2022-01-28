Як передає Politeka.net, Алекс Топольський став головним героєм нового 12-го сезону проєкту "Холостяк".

Як відомо, вже навесні українці зможуть побачити його на телеекранах. На своїй сторінці в Instagram Топольський показав кадр зі зйомок проєкту і заінтригував тим, що відбуватиметься в новому сезоні.

"Пафос і гламур вже не в моді. Щирість і автентичність - новий тренд", - заінтригував висловлюванням Алекс Топольський.

Під фото шанувальники залишили безліч коментарів, де обговорили новий сезон: "Ну, так, все менше і менше, напевно, грошей видають на проект. Ось і до автентичності докотилися в музеях прикладного мистецтва будуть побачення😂 в минулій Холостячці теж на задвірках знімали. Скоро все в павільйоні буде відбуватися, тільки декорації будуть міняти, а далі все знімати на зеленому тлі будуть", "і натуральність, сподіваюся надутих буде мало", "Повернувшись спиною до всіх претенденток. Це натяк 😉?".

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