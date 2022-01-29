Відома українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер прийшла в гості до бабусі з дідусем та вирішила заспівати їм не дуже пристойну пісню.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка стала зіркою комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", розповіла шанувальникам, що прийшла в гості до своєї бабусі з дідусем та показала цікаві відео.

Спершу вони всі разом сиділи за столом, а тоді Анна Трінчер вирішила заспівати своїй бабусі "нецензурну" народну пісню-обманку "Ах, поїхав мій коханий" та виконала один куплет.

Як бачимо, бабуся блогерки спершу здивувалася, а потім розсміялася.

"Це де ти таку нечисть взяла?", - запитала бабуся Анни.

Нагадаємо, що Анна Трінчер нещодавно знялася у комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", де зіграла саму себе (блогера). Окрім Трінчер, зірками комедії стали блогери Анна Алхім, Ксюша Манекен, Вікторія Маремуха, Богдан Шелудяк, Роман Свечкоренко, Настя Єлисеєва, а також Ольга Сумська, Лариса Хапуга, зірки "Ліги сміху" та інші актори.

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