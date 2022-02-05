Як пише Politeka.net, про це українцям розповіли в новому пості на сторінці проекту в Instagram. Прем'єра 12-го сезону шоу відбудеться вже менше через місяць - 4 березня, і шанувальники проекту щосили готуються спостерігати за тим, як бізнесмен Алекс Топольський буде шукати свою любов.

Глядачам розповіли, чого варто чекати від першого епізоду.

"Традиційно знайомство Холостяка з учасницями відбудеться у форматі Першої вечірки. Однак не обійдеться без сюрпризів і навіть нових правил, які буде встановлювати сам Алекс. Які нововведення придумає Холостяк, хто стане новими учасницями і чи виникне "хімія" вже на першій вечірці — не пропустіть 4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ!", - йдеться в анонсі.

Також у пості поділилися відео-тизером нового сезону.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Так, хто переміг, вже є інформація?", "Тизер-ржака, як всерйоз після нього шоу сприймати!", "Будь ласка показуйте вже щось нове", "цікаво які будуть нові його правила", "чекаємо норм формат без 2 будинки а то якщо 30 осіб залишать мало піару дівчатам", - пишуть люди.

Нагадаємо, новий "Холостяк" після Заливако потрапив під розгромну критику.

Як повідомляла Politeka, новий "Холостяк" змусив Решетника працювати майже цілодобово.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано видала своє ставлення до нового "холостяка" Топольському.