Як повідомляє Politeka.net, зараз Кім Кардашьян готується до випуску новою колекцією одягу, тому почала активніше влаштовувати фотосесії в перших напрацюваннях. Цього разу модель блищала в маленькому рожевому купальнику, ледь прикриває фігуру.

"Твої вигини говорять самі за себе — підкресли їх в ультра-втішних міні-вирізах в моєму купальнику» - цитуючи слова Кім, сказано в підписі до нового товару. До слова, Кім вже давно займається рекламою сама і особисто приміряє нові образи для всяких фотосесій.

"Мета тіла і зовнішній вигляд на ідеальність; така романтична; мені дуже подобається; оцінюйте її всю🙌 🙌; Вау😮; Я отримав цей набір 💕 рожевий ангел💕; дівчинка Барбі ❤ ️поповніть запас комбінезона, будь ласка😢; щасливої суботи для тебе Кім; Просто чудово!; так чудова!!; зроби купальник будь ласка; Так приголомшливо", - пишуть в мережі.

Також Кім доводиться іноді поєднувати примірки одягу і нагляд за дітьми.

Справа в тому, що зараз Кім активно розвиває свій бренд одягу і розробляє нові моделі одягу, але також артистці подобається і проводити час з дітьми. Тому вона зрідка влаштовує з ними посиденьки прямо в примірювальній. А після розлучення Каньє почав протестувати через це.

Нагадавши, Кардашьян з веселими подругами влаштувала піжамну вечірку в рожевому: нескромні кадри.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в рожевій маленькій піжамі не стала приховувати засмаглі форми:"краще, ніж Барбі".

Також Politeka писала, що Кім Кардашян в суцільній шкірі мотивувала мудрими словами: "щастя – це ключ до...".