Як пише Politeka.net, нещодавно з'явився в мережі знімок Анастасії Заворотнюк, яка вже довгий час бореться з раком. На кадрі, який був поширений в мережі, актриса сиділа на пасажирському сидінні поруч з чоловіком Петром Чернишовим. Як можна помітити, знімок був з камери відеоспостереження, які висять на дорозі.
Дочка Анастасії Анна у своєму мікроблозі Instagram вирішила відповісти на питання пов'язані зі знімком.
"Коли вже від вас і вашої мами відстануть всі ці цікаві люди...",- написав один з фанатів.
"Не кажіть... ну що тут лізти, хворіє людина, дуже важко, немає сил ділиться цим, що незрозумілого", - відповіла Ганна.
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"Як ви ставитеся до такого жахливого факту, що якісь покидьки злили в мережу фото?",- запитав другий фанат.
"Не розумію, як люди не бояться. Адже всі ми під Богом ходимо", - написала ще одна відповідь Ганна.
Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк сама зіткнулася з важкою хворобою
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