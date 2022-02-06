Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, зірки "Моя прекрасна няня", Анна вирішила прокоментувати фотографію своєї мами, яка спливла днями в мережі.

Як пише Politeka.net, нещодавно з'явився в мережі знімок Анастасії Заворотнюк, яка вже довгий час бореться з раком. На кадрі, який був поширений в мережі, актриса сиділа на пасажирському сидінні поруч з чоловіком Петром Чернишовим. Як можна помітити, знімок був з камери відеоспостереження, які висять на дорозі.

Дочка Анастасії Анна у своєму мікроблозі Instagram вирішила відповісти на питання пов'язані зі знімком.

"Коли вже від вас і вашої мами відстануть всі ці цікаві люди...",- написав один з фанатів.

"Не кажіть... ну що тут лізти, хворіє людина, дуже важко, немає сил ділиться цим, що незрозумілого", - відповіла Ганна.

"Як ви ставитеся до такого жахливого факту, що якісь покидьки злили в мережу фото?",- запитав другий фанат.

"Не розумію, як люди не бояться. Адже всі ми під Богом ходимо", - написала ще одна відповідь Ганна.

Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк сама зіткнулася з важкою хворобою

А ще Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк поділилася одкровенням про маму, не вибираючи виразів

Також Politeka повідомляла, що нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак" моєї прекрасної няні " Заворотнюк



