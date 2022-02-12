Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою і продюсером. Зараз артистка поїхала на гастролі по Україні, виступаючи з програмою ONA. Співачка вирішила показати, який сюрприз її чекав після виступу в Запоріжжі, поділившись милими кадрами в Instagram.
На кадрах зірці подарували м'яку іграшку, після чого артистка зробила фотографію, сидячи на задньому сидінні автомобіля.
"Запоріжжя, люблю", - написала Наташа.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі величезне за енергетику", "з красунею Міленочкой", "Хочу на концерт до Наталії, полюби мене такою, яка Я є", "Концерт, супер. Суцільний позитив"," яка Наталя очманіла, люблю Вас і вашу творчість", " класний концерт. Наташа, був просто позитив, якого давно людям не вистачає. Дякую за вечір".
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