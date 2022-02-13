Як передає Politeka.net, підприємець Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Зйомки проекту вже завершилися, проте його ще не показали. Прем'єра нового сезону проекту запланована на березень. І поки глядачі з нетерпінням чекають початку показу шоу, головний герой продовжує підігрівати інтерес до своєї персони, викладаючи фото на своїй сторінці в Instagram.
На новому фото Алекс Топольський показав себе в тренажерному залі. "Холостяк вирішив блиснути рельєфами, тому зробив знімок без футболки.
«До нового робочого тижня готовий!🔥 А ви?» - написав він, звертаючись до фоловерів. До слова, за його міні-блогом зараз стежать 28,7 тисяч користувачів мережі.
Нове фото Алекса Топольського зібрало чимало лайків.
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"Красивий", "вогонь", - пишуть в коментарях.
Лайк посту поставив і ведучий «Холостяка» Григорій Решетник.
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