Як передає Politeka.net, підприємець Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Зйомки проекту вже завершилися, проте його ще не показали. Прем'єра нового сезону проекту запланована на березень. І поки глядачі з нетерпінням чекають початку показу шоу, головний герой продовжує підігрівати інтерес до своєї персони, викладаючи фото на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото Алекс Топольський показав себе в тренажерному залі. "Холостяк вирішив блиснути рельєфами, тому зробив знімок без футболки.

«До нового робочого тижня готовий!🔥 А ви?» - написав він, звертаючись до фоловерів. До слова, за його міні-блогом зараз стежать 28,7 тисяч користувачів мережі.

Нове фото Алекса Топольського зібрало чимало лайків.

"Красивий", "вогонь", - пишуть в коментарях.

Лайк посту поставив і ведучий «Холостяка» Григорій Решетник.

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