У мережі з'явилися свіжі кадри Анджеліни Джолі на шопінгу з прийомною дочкою Захарою, фанати в захваті від вигляду голлівудської зірки

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі зібрала величезну армію фанатів по всьому світу. За життям зірки пильно стежать папараці і звичайні користувачі соцмереж. Так, нещодавно на кількох сторінках у Twitter опублікували свіжі фото знаменитості на шопінгу з прийомною дочкою Захарою.

Треба сказати, що ці знімки наробили галасу в соцмережах, на них Анджеліна виглядає просто приголомшливо. При цьому в мережі помітили, що зірка відмовилася від улюбленого чорного кольору і вийшла в люди в елегантному бежевому пальто стильного фасону. Свій образ актриса доповнила темними скіні і шльопанцями, а на її обличчі чорна маска.

every move she makes is just so graceful pic.twitter.com/yKJnG6nsjO — jam 🎀 (@joliesgem) February 6, 2022

Увагу привертає і 17-річна дочка Джолі Захара, яку актриса усиновила маленькою дитиною, коли жила в шлюбі з Бредом Піттом. Як видно, у дівчини яскрава зачіска – дрібні африканські кіски блакитного кольору. Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Кожен її рух так витончено", "Це точно", "Яке синє волосся", "Красуні".

Нагадаємо, Дочка Анджеліни Джолі в сарафані матері здивувала виглядом перед публікою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі розплакалася, заговоривши про нещасних дітей: "Можна було врятувати...".

Також Politeka писала, що Джолі чесно показала обличчя в зморшках і спантеличила зовнішнім виглядом: "Вау, вона прекрасна".