Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян вирішила знову взяти участь у шоу, яке знімала роками зі своєю сім'єю. Вона виставляла майже кожен свій крок напоказ і з сестрами вела життя на камеру, проте через довгі роки Сімейство Кардашьян вирішило припинити трансляцію їхнього життя для всіх.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Kris Jenner (@krisjenner)

Тим не менш, через півроку було знову прийнято рішення відновити зйомки і поговорити про те, що відбувається в сім'ї. Мати Кім Кардашьян також вирішила показати цікавий факт з життя дочки. Найдорожчими речами вдома виявилися збірки альбомів з життям дітей.

"Кім ділиться своїми найдорожчими речами з @voguemagazine в останній серії #ObjectsofAffection!» - висловилася мама Кім.

У мережі відповідають: "Кім дійсно така мила мама 🥺; 😍Ось це розкіш. Мені дуже подобається ідея з альбомом для вирізок! Деталі такі милі; ❤ ️ це дуже дорого, особливо бути такою зайнятою мамою. Кідос; я бачу Каньє 😂; мені подобається ця концепція, коли у мене є діти 💕; її голос такий заспокійливий; мені це подобається! Де вона їх взяла? 😍 😍 ; Кім така мила 😭 я б хотіла, щоб вона була моєю мамою».

Як відомо, у Кім є власний бренд одягу, який вона активно розвиває. Спочатку бренд спеціалізувався на випуску зручної нижньої білизни для жінок з різними типами фігури, проте в ньому стали з'являтися і інші елементи одягу.

Нагадавши, Кім Кардашьян в мікро-купальнику вразила новим стилем.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян висміяли через поведінку в примірювальній з дитиною.

Також Politeka писала, що Кардашьян після Піжами і купальників приміряла несподіваний образ, все в чорному.