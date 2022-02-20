Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - успішний український шеф-кухар. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділився патріотичним фото і підтримав українців.
"Люди загинули на Майдані за те, щоб Україна тривала. З їх сили почалося відновлення україновідчуття. Минуло 8 років, але завдання залишається таким же: боротися за Україну всюди, де тільки можна. Особливо зараз. Це ніколи не було історією в стилі "ну, політики там розберуться, а ми постоїмо осторонь". Думки і дії народу теж не мають значення. Майдан-тому приклад.
Хто знімає фільми, хто фотографує, хто робить музику, хто займається політикою, хто проектує і будує будинки, хто надає уроки першої допомоги, хто вчить дітей, хто випікає хліб, хто малює, хто робить історичні дослідження. Думаю, що багато хто з нас робить це для того, щоб вибудувати ту країну, про яку мріяли загиблі на Майдані люди. Для мене популяризація української їжі - і є продовження революції. Я вибрав сферу, на якій спеціалізуюся і де мої дії будуть максимально ефективні. Тому що я знаю одну просту істину: ми переможемо, якщо у кожного зараз мета буде Україна. Площа діяльності не важлива. Головне-то як ти робиш і для чого. Тому мене не зупинять ні Росія, ні будь-хто інший. Я ж особисто знаю, навіщо я це роблю.
Бережіть україновідчуття своїми діями", - написав Євген.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Євген, пишаюся Вами і тим, що робите! Удачі Вам! Хейтерів не звертайте уваги, завжди будуть незадоволені"," спасибі за те, що ви виробляєте)", " дуже важливі речі, спасибі за позицію. Ми повноцінна нація у якої є право на свою країну. Українці боролися за це століттями і ми продовжуємо це робити", "Все буде Україна".
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