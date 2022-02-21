Ведуча Нацвідбору на "Євробачення-2022" Маша Єфросиніна відповіла на критику українців, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна телеведуча, яка була ведучою Нацвідбору на "Євробачення-2022". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"Які Ваші відчуття після фіналу (Нацвідбору, - прим.ред.) Євробачення?",- запитав фанат.

Марія показала себе в сукні, в якій була на відборі, давши відповідь:

"Але виявилося, що тепер робота ведучого, на думку "народного судилища" - це зовсім інше, ніж вважалося моє професійне життя! Адже, згідно з висновками, що мчало мережами, провідні єдині, хто несе відповідальність:

1. За технічні лажі в ефірі.

2. За якість виступу артистів.

3. За рішення суддів.

4. За помилку редакторів при оголошенні результатів.

5. За зниклу з ефіру таблицю з результатами.

6. І навіть на дорогі наряди, бо нафік стояти в красивій сукні, " краще б продала її і пішла на фронт.

Як-то так...", - написавши Марія.

Також зірка розповіла про тріпотливе питання.



"Найбільш задається питання, звичайно, про наші дії в разі наступу на Київ", - написала Марія у сторіс у своєму блозі, знімаючи себе на прогулянці по вулиці.

"Почну з того, що я в це не вірю. Або не відчуваю. Можливо, так працює моя психіка, яка завжди пропонує мені вірити в краще. Тому чіткої відповіді у мене немає", - написала Марія у відповіді, поки йшла на Майдан Незалежності в Києві.

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