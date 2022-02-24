Співачка Тоня Матвієнко, дружина Арсена Мірзояна, чесно розповіла про вагітність в 16 років і показала, якою виросла дочка.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома співачка і дочка легендарної української виконавиці Ніни Матвієнко, Народної артистки України. Зараз Тоня одружена з Арсеном Мірзояном, якому народила дочку, яку назвали на честь бабусі, але це не єдина дитина Матвієнко. Відомо, що у артистки є ще старша дочка Уляна, яка народилася в 98-му році.

Зірка під час інтерв'ю "Зірковому шляху" розповіла, що було найскладнішим у 17 років, коли вона стала мамою, це ламати стереотипи людей:

"Ну, напевно, це ламати постійно стереотипи людей по відношенню до мене, що я така молода мама, це було найскладнішим. Якщо дитина захворіла, то лікар думає, А, ну звичайно, бо я молода, недогледіла. Морально мені було складніше, недоспані ночі, менше часу погуляти, немає свого особистого часу. І ні в якому разі не могла собі дозволити комусь поскаржитися, що важко або ще щось... Все тримала в собі".

Також Тоня зізналася, що в її бік було цькування через ранню вагітність:

"Тоня завагітніла і виходить заміж у школі. І всі такі: "Догулялась...".

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