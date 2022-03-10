Український співак Андрій Данилко, більш відомий під сценічним образом Вєрки Сердючки, жорстко відповів нахалці в коментарі.

Як пише Politeka.net, Андрій Данилко-відомий український артист, який відомий більш під сценічним образом Вєрка Сердючка. Дружина Олександра Усика Катерина вирішила зробити скрін діалогу Данилко, в якому він жорстко відповів хамке в своїх коментарях.

"Ну, ваш презик так наюморив, що сміятися (плакати) будете довго", - написала коментаторка.

"Аринночка, краще б ваш тато в ту саму ніч презик надів. Було б на одну дуру менше", - відповів Данилко.

"Андрій, це ви відповідаєте або ваш Амін? Сподіваюся все-таки Адмін, ви до такого не опустилися б", - відреагувала на повідомлення Данилко коментаторка.

"Доводиться спускатися до вашого рівня", - відповів на це Андрій.

Катя Усик зробила скрін листування, тегнула Данилко, а також поставила два сердечка у вигляді українського прапора.

Варто відзначити, що Олександр Усик одружений на Катерині з 2009 року. У пари є троє дітей-Єлизавета, Кирило і Михайло.



