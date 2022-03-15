Як пише Politeka.net, Виконавець записав відеозвернення, в якому нагадав українцям про важливе.
Так, Дантес згадав, як до війни багато українців обіцяли собі частіше дзвонити близьким, говорити приємне коханим і обніматися просто так.
"По-моєму, час прийшов. Давайте звернемо увагу на людей які зараз поруч, або які будуть ввечері поруч, або на тих з якими можемо, поки, тільки поговорити по телефону", - закликав українців Дантес.
Він порадив намагатися якомога частіше радувати цих людей.
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"Скажіть їм, що вони красиві! Як вам подобається їх посмішка, як вам подобаються їх палаючі очі! Як вам подобається їх сміх! Навіть те, як вам подобається з ними сваритися, щоб потім знову помиритися) Просто так обійміть!!! Все у нас буде добре! Любові вам!", - впевнено заявив співак.
Він зазначив, що хоче, щоб люди трохи відволіклися від того жаху, який відбувається навколо.
Нагадаємо, Дантес вирішив відрощувати волосся і показав, як виглядає зараз.
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес підвів підсумки 10 діб війни, жахливі кадри.
Також Politeka писала, що Дантес показав, як знищують його місто.