Як пише Politeka.net, Виконавець записав відеозвернення, в якому нагадав українцям про важливе.

Так, Дантес згадав, як до війни багато українців обіцяли собі частіше дзвонити близьким, говорити приємне коханим і обніматися просто так.

"По-моєму, час прийшов. Давайте звернемо увагу на людей які зараз поруч, або які будуть ввечері поруч, або на тих з якими можемо, поки, тільки поговорити по телефону", - закликав українців Дантес.

Він порадив намагатися якомога частіше радувати цих людей.

"Скажіть їм, що вони красиві! Як вам подобається їх посмішка, як вам подобаються їх палаючі очі! Як вам подобається їх сміх! Навіть те, як вам подобається з ними сваритися, щоб потім знову помиритися) Просто так обійміть!!! Все у нас буде добре! Любові вам!", - впевнено заявив співак.

Він зазначив, що хоче, щоб люди трохи відволіклися від того жаху, який відбувається навколо.

Нагадаємо, Дантес вирішив відрощувати волосся і показав, як виглядає зараз.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес підвів підсумки 10 діб війни, жахливі кадри.

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