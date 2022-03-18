Дівчина показала, чого їй дуже не вистачає в ці важкі часи.

Дочка відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара звернулася до українців на своїй сторінці в Instagram, показавши те, чого вона найбільше бажає. Зараз багато українців бажають миру і спокою для своїх міст, сімей і близьких через напад окупантів.

Сама дівчина, як відомо, зовсім недавно закінчила університет, виконала мрію і бажала бути дерматологом-косметологом. Однак всі плани були перекреслені з нападом окупантів.

"Все, чого я хочу зараз ... 💙 💛" - пише дівчина.

У мережі підтримують:

"Все буде!!!❤ ️ ; І я 😭; і я дуже🙏 🏻; все повернеться ,буде ще краще 😍; Все буду добре💙 💛; все так і буде!❤️ ми обов'язково переможемо💙 💛 🇺 🇦; перемоги🇺 🇦! І все це буде!; Обіймаю🇺 🇦 💪 🏻; і я теж хочу додому (😢; все буде добре))💙 💛; моє сонце ️ ️ вже скоро , ще трохи💋 🇺 🇦; Барбара, тримайся Боже ❤ ️ ми обов'язково переможемо! 🇺 🇦 ; Дай Бог швидше закінчиться цей жах».

Також Роман Сасанчин вирішив показати уривок з інтерв'ю з чоловіком, яке стало дійсністю.

"Чого ти найбільше боїшся в житті?» - запитують у Кузьми.

"Найбільше-війни. Війна - це самий ідіотський винахід людства. І жахливо, що вона час від часу повторюється» - відповів Кузьма.

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