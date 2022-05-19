Як пише Politeka.net Катя Репяхова з маленьким сином зараз перебуває з рідними в Ізраїлі, а Віктор Павлік залишився в Україні і продовжує підтримувати країну. Сама Репяхова заявила, що їде до родичів буквально на пару днів, проте через два песяца залишається там і нерідко наривається на критику.

Цього разу добірка кадрів з відпочинку Репяхової з сином не особливо порадувала Мережу, а більше розлютила, багатьох спантеличила поведінка Катерини, яка залишила чоловіка і поїхала в Ізраїль на такий довгий час.

"Така краса навколо нас😍» - пише Репяхова під добіркою моментів.

У мережі відреагували: "з цією війною не помічаєш як летить час і з нею і наше життя:); згодна)на все готове)бабки заробляти в улюбленому місті; потім приїдеш на все готове. Сором; як не соромно лазити; і взагалі, кому до цього має бути справа? Якби ви пекли пироги для ВСУ, то не мали б часу на Інстаграмм...».

Репяхова також розповіла про перші досягнення свого малюка.

"У Міші 8 зубів. Стоїть сам без опори, але не довго (3-5 секунд). Все більше розуміє, що я йому кажу. Візьми, дай, наприклад. Вимовляє багато нових звуків", - пише Катя.

Також, Віктор Павлік показав, як виглядав він з Могилевською в молодості:" невпізнанні " фото.

Як повідомляла Politeka, трагедія потрясла 55-річного Павлика, співак у розпачі.

Також Politeka писала, що Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика.