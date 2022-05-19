Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відомий паризький шеф-кухар і суддя українського проекту "Майстер Шеф" разом з Ектор Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася кадром у вишиванці.
На фото Ольга була в Білій вишиванці з невеликим декольте і волоссям зібраними в хвіст.
"Хрестом і гладдю прошите тепер саме серце", - написала Ольга.
Ярославський відразу прокоментував публікацію: "така Ти красива, дуже сумую!!!".
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Яка гарна Україночка", " розумна, красива, працьовита ... гордість батьків і всієї України! Вашій половинці дуже пощастило отримати такий скарб!".
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