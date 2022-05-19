Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса. Зірка прославилася завдяки ролі в серіалі "Свати", де зіграла Женьку Ковальову. Знаменитість вже встигла знятися і в інших проектах, працюючи і з Тарасом Цимбалюком. Не забуває Анна і про Instagram, де цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Будеш ще колись зніматися з Тарасом? Грати пару, бо переглядала " кошик для...",- написала фанатка.
"Тарас Цимбалюк, коли ми вже знову будемо грати пару?",- запитала у Тараса Ганна у відповіді.
"Як там у вас? у нас поки спокійно, не часто виють сирени, але все-таки виють", - запитав ще один фанат.
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"Так само. Вночі вже тіпає від сирен", - написала Кошмал.
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