Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса. Зірка прославилася завдяки ролі в серіалі "Свати", де зіграла Женьку Ковальову. Знаменитість вже встигла знятися і в інших проектах, працюючи і з Тарасом Цимбалюком. Не забуває Анна і про Instagram, де цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Будеш ще колись зніматися з Тарасом? Грати пару, бо переглядала " кошик для...",- написала фанатка.

"Тарас Цимбалюк, коли ми вже знову будемо грати пару?",- запитала у Тараса Ганна у відповіді.

"Як там у вас? у нас поки спокійно, не часто виють сирени, але все-таки виють", - запитав ще один фанат.

"Так само. Вночі вже тіпає від сирен", - написала Кошмал.

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